Paradox în dosarul unui tânăr prins băut la volan. Totul a pornit de la lentoarea procurorilor

Ignatul, pentru mulți este ziua tăierii porcului, are loc în fiecare an pe 20 decembrie, și este un eveniment așteptat de români. În tradiția populară,, porcul și sângele lui ar simboliza norocul, belșugul și fertilitatea.