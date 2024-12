„Coaliție”

16:50

Pe 6 decembrie, de Moș Nicolae, un băiat creț, prizărit și cam timid, a primit în ghetuțe un cadou nesperat, ba poate chiar nedorit până la acel moment: oportunitatea de a candida la alegerile prezidențiale. Little Nick, așa cum l-a numit publicația europeană Politico, a prins curaj și a înșfăcat oportunitatea, chiar fără să mai […]