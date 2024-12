Vasile Blaga îl laudă pe cel care în 2012 îl răsturna de la șefia Senatului printr-o „lovitură de stat”: Crin Antonescu!

11:00

Noi episoade de telenovelă la Realitatea Plus, interpretate de această dată de Ana-Maria Păcuraru, fiica mai mică a patronului televiziunii (Maricel Păcuraru), după ce până la începitul acestui an vedetă caraghioasă era sora mai mare a acesteia, Alexandra Păcuraru. Miercuri, de la ora 13.00, în emisiunea „Raport de zi”, pe care o realizează la televiziunea […] Articolul VIDEO. Beizadeaua a II-a a lui Maricel Păcuraru s-a smiorcăit la TV: „Tata a făcut pușcărie degeaba! E nevinovat! Am învins Statul Paralel! Să vă fie rușine!” apare prima dată în Ziariștii.