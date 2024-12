„Un miliard pe an” Lovitura uriaşă pe care a dat-o Ion Ţiriac! Cât a „muncit” pentru această performanţă

17:20

Jucătorul echipei Manchester United, Mason Mount, va fi indisponibil pentru câteva săptămâni din cauza accidentării musculare suferite în meciul cu Manchester City, relatează The Guardian. Mount a fost nevoit să iasă după 14 minute la derbiul câştigat duminică, cu scorul de 2-1, pe Etihad Stadium. Mason Mount, OUT pentru mai multe săptămâni din echipa celor […]