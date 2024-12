Locul promiţător ocupat de Lindsey Vonn la St Moritz, după ce a revenit în competiţii la vârsta de 40 de ani!

18:00

A avut loc prima plecare de la Universitatea Craiova, înainte de pauza competițională din iarnă. Mihai Rotaru s-a decis și a cedat un jucător la o rivală din Liga 1. Este vorba despre Alexandru Cîmpanu. FC Botoșani a anunțat că jucătorul a revenit la echipă, după o perioadă petrecută la Universitatea Craiova, Universitatea Cluj şi […]