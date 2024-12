Albania interzice TikTok timp de un an după un adolescent a fost înjunghiat fatal luna trecută ca urmare a unei altercații începute pe rețele sociale

20:20

Corespondență din Bruxelles Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, la Bruxelles, că "eventuale garanţii de securitate europene nu vor fi suficiente pentru Ucraina", care doreşte aderarea la NATO şi o implicare a Statelor Unite. Liderul de la Kiev a participat la reuniunea de iarnă a Consiliului European, discutând cu liderii europeni despre garanții de