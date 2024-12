Paul Stanescu, ales vicepresedinte al Senatului. In campanie, el a folosit mesaje identice cu ale lui Calin Georgescu

09:40

Un barbat in varsta de 64 de ani si-a pierdut viata in urma unui incendiu care a cuprins, in noaptea de vineri spre sambata, anexa in care locuia, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani. „Cand au ajuns pompierii, constructia ardea in totalitate. Intrucat existau informatii ca proprietarul ar putea sa fie in interior,...