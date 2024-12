Consultări politice la Cotroceni, duminică: Iohannis a chemat partidele parlamentare pentru a primi propuneri de premier

19:20

Albania interzice TikTok pentru un an. Guvernul albanez a anunțat o interdicție de un an pentru TikTok, populara aplicație de videoclipuri scurte, după uciderea unui adolescent luna trecută. Decizia vine pe fondul îngrijorărilor crescânde legate de influența negativă a rețelelor sociale asupra copiilor. Albania interzice TikTok pentru un an Prim-ministrul Edi Rama a declarat că măsura va intra în vigoare la începutul anului viitor, ca parte a unui plan amplu de a face mediul școlar mai sigur. Citește și: Un banal inspector vamal, care a lucrat la frontiera cu Ucraina, prins de agenția de integritate cu o avere nejustificată de peste Articolul TikTok, interzis timp de un an în Albania după ce un adolescent a fost ucis ca urmare a unei dispute pe rețeaua socială apare prima dată în defapt.ro.