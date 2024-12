Gigi Becali, gest NEAȘTEPTAT față de Marcel Ciolacu. Ce a făcut afaceristul înainte de depunerea jurământului în Parlament: „Este cel mai important”

13:10

Solstiţiul de iarnă are loc în acest an sâmbătă, 21 decembrie, şi marchează începutul iernii astronomice. Evenimentul este legat de mişcarea anuală aparentă a Soarelui pe sfera cerească, reprezentând consecinţa mişcării reale a Pământului în jurul Soarelui. La data solstiţiului de iarnă, durata zilei are valoarea minimă din an, de 8 ore şi 50 de […]