Ce notă a primit Ianis Hagi după ce a avut o bară și un gol anulat în Rangers – Dundee 1-0! „Prințul” i-a dat pe spate pe specialiști

Sediul clubului francez de fotbal FC Belves a fost spart, iar hoţii au plecat cu toate cadourile de Crăciun destinate copiilor legitimaţi la echipă. Angajaţii clubului de fotbal FC Belves, comună din departamentul Dordogne, au avut neplăcuta surpriză să constate că sediul organizaţiei a fost spart de infractori, care au plecat cu televizoare, băuturi, dar […]