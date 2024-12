Staţiunea aflată la 20 de kilometri de Miercurea Ciuc care concurează cu Poiana Braşov. Peisajele fabuloase şi pârtiile excelente atrag turiştii ca un magnet

08:40

Solstiţiul de iarnă are loc astăzi. Ziua nu va dura mai mult de 8 ore şi 50 de minute, în timp ce noaptea va depăşi 15 ore. Momentul marchează începutul iernii astronomice şi, începând de acum, durata zilelor va crește continuu, iar cea a nopților va scădea. Solstiţiul are loc de două ori pe an - cel de iarnă este între 20 și 23 decembrie și cel de vară între 20 și 23 iunie. În Marea Britanie, mii de oameni se adună la Stonehenge pentru a vedea răsăritul soarelui în această zi.