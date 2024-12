17:40

Primăria Sectorului 4 a decis, în ședința Consiliului Local de miercuri, să suspende, în 2025, scutirile la impozitul pe proprietate. Consilierul local Paul Ene (USR) a declarat pentru Buletin de București că scutirile sunt suspendate în fiecare an, iar practică a început acum 4 sau 5 ani. Hotărârea vizează eliminarea scutirilor acordate categoriilor de persoane […] The post Primăria Sectorului 4 suspendă din nou scutirile la impozitul pe proprietate. Cine pierde această facilitate appeared first on Buletin de București.