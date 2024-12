După 35 de ani

17:00

Am scris trei cărti, câteva zeci de articole în reviste academice și sute de articole în presa serioasă. În aproape toate am analizat elemente ale securității economice și energetice și am făcut trimitere la Federația Rusă, la Republica Populară Chineză, la Azerbaijan, la Turcia și la țările BRICS, care atentează (sau vulnerabilizează) la securitatea energetică […] Articolul Războiul energetic de la București apare prima dată în Contributors.