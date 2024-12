China denunţă ajutorul militar american pentru Taiwan

07:30

Studiul „Health at a Glance: Europe 2024. State of Health in the EU Cycle”, publicat recent de Comisia Europeană şi OECD, relevă că România este la un procent de numai 60% acoperire vaccinală pentru rujeolă şi 80% acoperire vaccinală împotriva hepatitei B, ceea ce ne situează pe ultimul loc în Europa la acest capitol. Datele cuprinse în raport sunt valabile pentru anul 2023. Ungaria este ţara care a reuşit vaccinarea 100% împotriva acestor boli, urmată ca procentaj îndeaproape de Portugalia, Slovacia, Austria, Germania, Franţa şi Suedia. Suntem depăşiţi de Bulgaria, cu un procent aproape de 90% la vaccinarea împotriva rujeolei şi aproape 95% împotriva hepatitei B, dar şi de Ucraina, cu un procent de aproape 90% de imunizare împotriva rujeolei şi în jur de 80% la capitolul vaccinare împotriva hepatitei B, Ucraina fiind ţară aflată în război. Cât despre acoperirea vaccinală împotriva HPV în România, datele nu sunt cuprinse încă în raportul oficial, cel mai probabil urmând ca acest lucru să se întâmple anul viitor.