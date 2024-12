Suntem pe ultimul loc în Europa la vaccinarea împotriva a două boli periculoase. Ne întrece până și Ucraina aflată în război. Risc mare pentru populație STUDIU

Studiul „Health at a Glance: Europe 2024. State of Health in the EU Cycle”, publicat recent de Comisia Europeană şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), relevă că România este la un procent de numai 60% acoperire vaccinală pentru rujeolă şi 80% acoperire vaccinală împotriva hepatitei B, ceea ce ne situează pe ultimul loc în Europa la acest capitol.

