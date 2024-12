Joe Biden tocmai a complicat serios lucrurile în Asia: China are o reacție virulentă, după ultima decizie venită din SUA

09:10

Studiul „Health at a Glance: Europe 2024. State of Health in the EU Cycle”, publicat recent de Comisia Europeană şi OECD, relevă că România este la un procent de numai 60% acoperire vaccinală pentru rujeolă şi 80% acoperire vaccinală împotriva hepatitei B, ceea ce ne situează pe Citește mai departe...