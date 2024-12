Ce i-a transmis George Simion lui Klaus Iohannis: Nu vom legitima prin prezenţa noastră un preşedinte ilegitim, credem că aceasta este singura atitudine corectă

09:15

Cu experienţă din publicitate, domeniul în care a lucrat, cu o piaţă încă liberă şi mai ales cu ambiţia de a schimba o percepţie, Ioana Mihai a pornit pe drumul antreprenoriatului în 2024, creând brandul de colivă Mori – colive de viaţă. Proiectul a fost adus la viaţă cu fonduri propri dar şi cu bani din programul Start-up Nation. „Reţeta e clasică. Am luat-o din familie, de la mama, care a luat-o de la bunica şi am îmbunătăţit-o, am adus variante ale ingredientelor care sunt mai moderne. Adică...