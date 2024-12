Disperare în sistemul de sănătate. Sindicaliștii cer tăierea finanțării spitalelor private

07:10

SNTGN TRANSGAZ SA este o companie transparentă, deschisă spre dialog şi bune practici corporative, o companie performantă care crede în valorile sale organizaționale şi care investește permanent în educația şi dezvoltarea profesională a resursei umane de care dispune. Performanța companiei a crescut an de an prin munca, pasiunea şi profesionalismul celor care şi-au desfășurat activitatea […] The post Evoluția acțiunii Transgaz în perioada ianuarie – 13 decembrie 2024 first appeared on Ziarul National.