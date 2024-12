Turcia. Un elicopter medical a acroșat clădirea unui spital, în zbor, după care s-a prăbușit, într-un oraș din sud-vestul țării. Vizibilitatea era redusă din cauza ceții dense. Patru persoane au murit.

An Eurocopter EC-135P2+ ambulance helicopter (TC-HYD) operating for the Turkish Ministry of Health hit the Muğla Training and Research Hospital and fell into an empty field while taking off. All 4 on board were killed.pic.twitter.com/25bCCaTwLW — Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) December 22, 2024 Elicopterul decolase de la spitalul din orașul Mugla și transporta doi […]

