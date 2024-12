Cum arată noul Guvern. Împărțirea ministerelor

16:50

Celebrul actor american de origine austriacă Arnold Schwarzenegger filmează în aceste zile la New York pentru pelicula ”The Man with the Bag” – Omul cu sacul. Arnold, noul Moș Crăciun ”Acum are sens de ce am primit zilele trecute pe Instagram o avanpremieră a lui Reacher însuși, Alan Ritchson și Schwarzenegger în noul lor film, […] Articolul Arnold, ”The Man with the Bag”. L-ați vedea în rolul lui Moș Crăciun? apare prima dată în Money.ro.