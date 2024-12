Robert Fico, față în față cu Vladimir Putin. De ce a mers premierul slovac la Kremlin VIDEO

09:00

Studiul „Health at a Glance: Europe 2024. State of Health in the EU Cycle”, publicat recent de Comisia Europeană şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), relevă că România este la un procent de numai 60% acoperire vaccinală pentru rujeolă şi 80% acoperire vaccinală împotriva hepatitei B, ceea ce ne situează pe ultimul loc în Europa la acest capitol.