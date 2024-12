Bolojan, întrebat dacă Marcel Ciolacu este cea mai bună variantă de premier: Cred că nu spectacolul vă interesează, ci o stabilitate

20:50

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, solicită o creștere a bugetului pentru apărare, invocând Rusia ca principal pericol. „Din 2028, avem nevoie de un buget de apărare de cel puțin 80 de miliarde, cel mai probabil 90 de miliarde de euro pe an, pentru a face față cerințelor pe care le avem din cauza înrăutățirii …