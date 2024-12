Retrospectivă 2024. Cele mai importante 10 evenimente din piaţa de capital: maxime istorice, finanţări record prin Fidelis, schimbări la ASF, vânzări din partea fondurilor de pensii, şocuri politice şi volatilitate

01:00

Având în vedere că este finalul anului 2024, un an aruncat în aer de alegerile politice, am dat timpul înapoi, la începutul anului, ca să văd ce am estimat atunci, pe 8 ianuarie, şi ce s-a întâmplat în realitate în acest an. Ce va fi în 2024: Isărescu va rămâne la BNR dar nu se ştie cine vine la Palatul Cotroceni, dobânzile vor scădea dar nu atât de mult pe cât speră lumea, companiile vor începe să facă restructurări, iar salariile nu vor mai creşte, preţurile apartamentelor şi chiriilor vor cre...