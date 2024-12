Ford Trucks, parteneriat strategic cu TotalEnergies Lubrifiants

09:30

Un camion MAN TGS 26.540 de la compania italiană Santoni a adus bradul de Crăciun în piața Sfântul Petru din Vatican, la începutul lunii decembrie. Bradul de 29 de metri înălțime a fost iluminat la 7 decembrie. El a fost transportat cu un cap tractor MAN TGS din Ledro, în nordul provinciei italiene Trento, pe […]