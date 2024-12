Gelu Vișan despre Antonescu: „e dator la poker la tot Bucureștiul“

18:40

Premierul ungar, Viktor Orban, vorbind sâmbătă, la o conferinţă de presă internaţională de sfârşit de an, la Budapesta, a făcut o legătură între imigraţia ilegală [...] The post Orban: „Bruxellesul vrea să transforme Ungaria în Magdeburg” appeared first on Cotidianul RO.