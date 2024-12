Luis Phelipe, răsfăț în Brazilia după ce a fost făcut praf de Gigi Becali. Fotbalistul și-a luat vacanță înaintea colegilor de la FCSB

15:20

Paulo Dybala (31 de ani) a reuşit o „dublă” în meciul AS Roma – Parma. Argentinianul a deschis scorul în minutul 8, din penalty. Ulterior, în minutul 51, argentinianul şi-a completat „dubla”. Saelemaekers a şutat în Dovbyk, iar argentinianul a beneficiat de devierea foarte norocoasă a ucraineanului, înscriind în poarta goală. Paulo Dybala l-a depăşit […] The post Paulo Dybala, „dublă” în Roma – Parma! Argentinianul a ajuns pe locul 3 într-un clasament all-time! Două legende, pe primele două locuri appeared first on Antena Sport.