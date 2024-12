Programul de sărbători al Metrorex

16:30

O nouă manifestatie pentru Palestina va avea loc sâmbătă, 21 decembrie, la ora 14:30, în fața Teatrului Național București (TNB). Prima manifestație împotriva genocidului care are loc de mai bine de un an în Palestina s-a ținut anul trecut, pe 21 octombrie, în zona statuilor de la Universitate. Evenimentul a fost anunțat pe pagina de […]