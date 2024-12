Crăciun cu ninsoare și viscol în jumătate din țară

16:50

Arunc orice bagaj și pe purtătorul lui! Duminică are loc de la ora 20:00 pe stadionul Arcul de Triumf derbyul Dinamo - Rapid [...] The post Șumudică, înainte de derbyul cu Dinamo: Arunc orice bagaj și pe purtătorul lui! appeared first on Cotidianul RO.