Ce au discutat Robert Fico și Vladimir Putin. Mesajul liderului de la Kremlin pentru premierul slovac - VIDEO

Pe 21 spre 22 decembrie 1989, cam pe la ora 1.30, ne retrageam din Piata Universitatii sub o ploaie de trasoare. Prof. Dumitrescu, Papi, Cristi Motiu, Bogdan Vancu si inca 2-3000 de oameni ramasi in piata pana la ora 01.00. Un cer mai rosu ca in noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989 n-am mai vazut niciodata.