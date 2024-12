Dinamo forţează transferul lui Juri Cisotti! Andrei Nicolescu a confirmat negocierile: „Da, e adevărat!”

20:10

Radu Drăguşin a stârnit furia fanilor lui Tottenham, după cel de-al patrulea gol înscris de Liverpool în derby-ul etapei a 17-a din Premier League. Fundaşul român a primit critici dure pe reţelele sociale. Drăguşin a fost titularizat de Ange Postecoglou şi nu a putut limita proporţiile scorului. Diaz a deschis scorul în minutul 23, iar […] The post „Se apără de parcă are un singur ochi!” Radu Drăguşin, „distrus” de fanii lui Tottenham în timpul derby-ului cu Liverpool appeared first on Antena Sport.