Lovitură de proporţii primită de Arsenal în lupta pentru titlu! Verdictul medicilor după accidentarea suferită de Bukayo Saka

Marius Şumudică nu s-a abţinut la finalul derby-ului cu Dinamo. Acesta a părut că este mulţumit de remiza de pe Arena Naţională şi a făcut un gest către fanii dinamovişti. Imediat după ce Marian Barbu a fluierat finalul derby-ului, Marius Şumudică le-a făcut, insistent, semne să tacă fanilor dinamovişti de la tribună.