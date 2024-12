Ciolacu 2, aceleasi arogante precum Ciolacu 1: „Ma bucur mult ca astazi am aflat ca de fapt doamna Lasconi nu a terminat pe locul doi daca noi am dat 200.000 de voturi domnului Simion”

12:30

In lipsa unui patinoar local, echipa Sibiului continua sa obtina rezultate exceptionale la patinaj viteza. Complexul sportiv din Inzell, Germania, a gazduit in perioada 20-22 decembrie Cupa Romaniei la patinaj viteza, o competitie in care echipa Sibiului a demonstrat performante remarcabile, in ciuda participarii restranse, informeaza turnulsfatului.ro Sportiva Anastasia Bacila, in varsta de doar 14...