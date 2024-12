POLITICO: Cum a câştigat Putin alegerile din România

09:30

Iranul "nu are" trupe auxiliare în Orientul Mijlociu şi "nu are nevoie" de aşa ceva, iar aliaţii Teheranului luptă din propria convingere şi "nu prin procură pentru Iran", dă asigurări liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei la două săptămâni de la căderea în Siria a lui Bahar al-Assad, un vechi aliat, relatează AFP, citată de […]