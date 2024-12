„Absolut îngrozitor! Frică!” O legendă cu 7 titluri în Anglia l-a făcut praf pe Radu Drăgușin! Mesaj dur după Tottenham – Liverpool 3-6

23:30

Andrei Nicolescu, administratorul special de la Dinamo, a răbufnit după derby-ul cu Rapid. Oficialul dinamoviştilor a fost extrem de nemulţumit de faptul că ultraşii celor două echipe au aruncat cu torţe în teren. Andrei Nicolescu a spus că va face o şedinţă pentru a vedea cum a fost posibil să se introducă materiale pirotehnice în […]