Guvernul a depus jurământul. Klaus Iohannis: Oamenii așteaptă să mențineți ferm traiectoria pro-europeană și euro-atlantică din ultimii 35 de ani. Vă rog să acţionaţi aşa

Consiliul Național al Audiovizualului solicită tuturor protagoniștilor spațiului de comunicare publică să se abțină de la orice formă de agresiune, în particular, agresiune verbală la adresa jurnaliștilor. "CNA – Consiliul Național al Audiovizualului , în virtutea responsabilității atribuite prin lege de a contribui la asigurarea protecției jurnaliștilor, solicită tuturor protagoniștilor spațiului de comunicare publică să […]