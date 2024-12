VIDEO | A mai fost deschis un lot din A7, autostrada care leagă Bucureștiul de Moldova. Încă 21 de kilometri

06:00

Liceul „Sf. Antim Ivireanu” devine prima școală „verde” din Capitală, anunță Primăria Sectorului 6, care a accesat fonduri din PNRR în valoare de aproape 24 de milioane. Până la finele anului, va demara licitația pentru proiectare și execuție. Școală verde presupune în primul rând, reabilitarea clădirii pentru a fi eficientă energetic. Va avea panouri fotovoltaice, […] The post Liceul „Sf. Antim Ivireanu” devine prima școală „verde” din Capitală appeared first on Buletin de București.