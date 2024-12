Ce notă a primit Răzvan Sava, după ce a ajutat-o pe Udinese să producă surpriza în Serie A! Românul a „răpus-o” pe Fiorentina

10:50

Englezii au făcut un anunţ clar despre Radu Drăguşin, după ce fundaşul central a fost titular în umilinţa suferită de Tottenham cu liderul din Premier League, Liverpool. În presa britanică a apărut informaţia conform căreia internaţionalul român ar avea viitorul incert la Spurs. Radu Drăguşin a fost criticat în termeni duri, după eşecul suferit de […] The post Radu Drăguşin, în pericol la Tottenham după umilinţa cu Liverpool! Anunţul făcut de englezi: „Aşteptările erau mari!” appeared first on Antena Sport.