Reţeaua socială Telegram estimează că va trece pe profit în acest an, pe fondul unei creşteri de aproape 3 ori a veniturilor

Am scris de mai multe ori despre “Romania pe care nu o cunosc” – poveste legata de alegeri si de neputinta mea de a intelege furia aceasta de nimeni anticipata. Dar nestiinta mea este mult mai mare decat am crezut. Am dat, din intamplare, peste un interviu al Annei Ungureanu, dirijoarea corului Madrigal, pentru un podcast al Armatei. Am fost uluit sa descoper o lume complet neimaginata de mine, o femeie de o coerenta impecabila si de o bunatate fara cusur. Stiati ca Madrigal are un program “un c...