Omul lui Trump, făcut praf de un înalt oficial american. Musk vrea să arunce la gunoi ”diamantul” Air Force VIDEO

O echipă de cercetători condusă de către Universitatea McMaster din Canada, care a efectuat un nou studiu publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences din luna octombrie 2024, a făcut o descoperire miraculoasă. Experții au găsit calea prin care se poate opri ceasul biologic al organismului, ducând la descifrarea secretului ”inversării sau stopării îmbătrânirii”.