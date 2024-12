Companiile aeriene din UE susţin modificările propuse de Google privind modul de afişare al rezultatelor căutărilor pentru bilete de avion

17:45

După ce toţi miniştrii propuşi au primit, luni, aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate din Parlament, începe plenul pentru a se da votul de învestitură a Guvernului Ciolacu 2. Majoritatea are cu 11 voturi mai mult decât este necesar. Majoritatea pro-europeană are cu 11 voturi peste ceea ce îi este necesar. USR a spus că nu va vota acest guvern, Marcel Ciolacu 2. Noul cabinet va avea 16 ministere şi trei vicepremieri (câte unul de la PSD, PNL şi UDMR). PSD are 8 din cele 16 minister...