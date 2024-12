Maia Sandu depune jurământul pentru învestirea în funcţie şi îşi începe oficial cel de-al doilea mandat de preşedinte

00:00

Birkenstock Holding Ltd., companie germana specializata in productia de incaltaminte, a raportat rezultate financiare peste asteptari pentru anul fiscal 2024, incheiat la 30 septembrie. Aceste venituri au sporit cu 21%, fiind sustinute atat de cresterea cu 14% a numarului de perechi vandute, cat si de o majorare cu 8% a pretului mediu de vanzare, si de cererea in expansiune pentru toate categoriil...