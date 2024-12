Cum îți poți crește pensia și, în același timp, scăpa de plata unor impozite

16:00

Denzel Washington vrea să devină preot. Denzel Washington, actorul american celebru pentru rolurile sale iconice, a fost botezat sâmbătă într-o ceremonie emoționantă desfășurată la Kelly Temple Church of God in Christ, din cartierul Harlem, New York. Evenimentul a fost transmis live pe pagina de Facebook a Prima jurisdicție Bisericii lui Dumnezeu în Hristos din estul New York-ului. Denzel Washington vrea să devină preot La finalul ceremoniei, actorul a primit un certificat de botez și o licență de preot, deschizându-i calea către hirotonire.