Sector 3 | Noi modificări la regulamentul de parcare. Cine plătește comisionul la plata cu cardul

14:00

Primăria Sectorului 1 este implicată în 148 de dosare, aflate în diferite stadii procesuale, constând în tot atâtea litigii cu Romprest, operatorul care asigură salubrizarea. Valoarea sumelor pe care trebuie să le plătească este de 124 de miloane de lei. Primarul George Tuță a precizat că, în momentul de față, instituția pe care o conduce […] The post Sectorul 1 este executat silit pentru 124 de milioane de lei, din litigii cu Romprest. Scandal cu privire la comisia care ar fi trebuit să verifice situația executărilor appeared first on Buletin de București.