„Am făcut și eu afaceri cu el!” Gigi Becali l-a dat de gol pe Dan Șucu! Dezvăluirile făcute despre patronul de la Genoa

Rapid a efectuat primul transfer al iernii. Giuleştenii s-au înţeles cu Denis Ciobotariu, fundaşul central al celor de la Sepsi, care va semna un contract pe trei ani şi jumătate. Marius Şumudică îşi exprimase interesul pentru Denis Ciobotariu şi după derby-ul cu Dinamo. Giuleştenii au remizat cu „câinii", scor 0-0, în ultima rundă din 2024.