Gigi Becali dă afară trei jucători de la FCSB! Fotbalistul care ar putea reveni în lotul campioanei

17:00

Compania Naţională de Investiţii a anunţat o nouă amânare în proiectul de construcţie al noului stadion din Ştefan cel Mare, pe care Dinamo ar urma să îşi găzduiască meciurile de acasă. Autorităţile statului încearcă să ia mai multe măsuri pentru reducerea cheltuielilor în 2025. Fanii lui Dinamo aşteaptă de mai mulţi ani să înceapă lucrările. […] The post Construcţia noului stadion al lui Dinamo s-a amânat! Anunţul de ultimă oră făcut de Compania Naţională de Investiţii appeared first on Antena Sport.