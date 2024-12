Presshub: Omul bun la toate din MJ, „uns” magistrat de legatura la Chisinau

12:00

O retea rusa de influenta, activa in Franta si Germania in timpul pandemiei Covid-19, a fost utilizata si in perioada premergatoare alegerilor recent anulate din Romania, potrivit unor documente consultate de Financial Times. AdNow, o firma de publicitate online fondata in 2014 de cetateni rusi in sediul central din Moscova si cu o filiala la...