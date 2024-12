Denis Drăguș, anunț important despre viitorul său la Trabzonspor! Ce a spus despre un posibil transfer: „E gândul meu!”

17:10

Clubul Monza a anunţat, luni, că l-a demis pe antrenorul Alessandro Nesta, în condiţiile în care echipa din Serie A se află pe ultimul loc în clasament şi a câştigat un singur meci de campionat în acest sezon. Fost internaţional italian, Nesta a preluat conducerea tehnică a echipei Monza după plecarea lui Raffaele Palladino la