Papa sărbătoreşte Crăciunul şi lansează Jubileul ordinar 'Anului Sfânt' 2025 la Roma

Ministerul Finantelor (MF) a atras 1,48 miliarde lei si, respectiv, 225,3 milioane euro (valori insumand 2,6 miliarde lei - 523,1 milioane euro), prin a sasea oferta primara de vanzare de titluri de stat pentru populatie (FIDELIS) derulata in acest an prin sistemele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), potrivit unui comunicat emis redactiei.Investitorii in titlurile de stat Fidelis au inregistrat u...