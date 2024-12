Rusia riscă să piardă o sursă majoră de venit: Gazul natural care tranzitează prin Ucraina nu va mai ajunge în Europa | The Epoch Times

16:00

„Republica Moldova a rămas de partea bună a istoriei, în pofida greutăților. Chiar dacă au fost vremuri complicate, am stat drepți și am rămas uniți, am păstrat pacea și ne-am apărat democrația în fața amenințărilor externe”, așa și-a concluzionat cei patru ani ai primului mandat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la ceremonia de depunere a […] Articolul Maia Sandu începe al doilea mandat în ajun de Crăciun, în plină criză energetică provocată de Rusia. Moscova țintește deturnarea democrației și a viitoarelor alegeri parlamentare din Republica Moldova apare prima dată în PRESShub.