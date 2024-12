Ce se întâmplă când nu activezi modul Avion şi de ce piloţii urăsc atunci când pasagerii ignoră acest semnal

10:50

Guvernul Albaniei a interzis TikTok pentru cel puţin un an, după moartea unui adolescent luna trecută, care a stârnit temeri cu privire la influenţa reţelelor sociale asupra copiilor. Premierul Edi Rama a confirmat interdicţia, ca parte a unui plan mai amplu de a face şcolile mai sigure, după o întâlnire cu grupuri de părinţi şi profesori din întreaga ţară. „Timp de un an, îl vom închide complet pentru toată lumea. Nu va exista TikTok în Albania”, a declarat Rama, potrivit The Guardian. Mai mult...